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Sigorta Al Online Şube
1958'DEN BERİ · KUZEY KIBRIS

1958'den Beri.
Daha İleri.

Kuzey Kıbrıs'ta köklü saha deneyimi, bugünün dijital hızıyla.

Sigorta Al
  • Anında Poliçe
  • 7/24 Operasyon Desteği
  • Güvenli Ödeme
Kuzey Kıbrıs'ta Can Sigorta şube, acente ve temsilcileri
HIZLI İŞLEMLER
Teklif Al İhtiyacınıza göre teklif alın. Sigorta Yenile Mevcut poliçenizi yenileyin. Poliçe Öde Ödemenizi güvenle tamamlayın. Hasar Bildir Hasar sürecini başlatın.
SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Doğru Risk. Doğru Kapsam.

Araçtan konuta, işyerinden seyahate kadar temel risk alanları için sigorta çözümleri.

Kuzey Kıbrıs Kasko Sigortası

Araç hasarları ve ek riskler için kapsamlı koruma.

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Kuzey Kıbrıs Trafik Sigortası

Yasal zorunlu mali sorumluluk teminatı.

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Schengen Seyahat Sigortası

Schengen seyahatleri için sağlık ve seyahat teminatı.

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Kuzey Kıbrıs Ev Sigortası

Bina ve ev eşyaları için yapılandırılmış teminat.

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Kuzey Kıbrıs Kapsamlı İşyeri Sigortası

İşyeri, stok ve ticari varlıklar için kapsamlı koruma.

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Bireysel Kaza Sigortası

Kaza sonucu oluşabilecek kişisel risklere karşı teminat.

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CAN SİGORTA

Kuzey Kıbrıs'ta 1958'den Beri.

1958'den Beri

Kuzey Kıbrıs'ın farklı dönemleri, bölgeleri ve değişen risk yapıları içinde oluşan saha deneyimi.

Ada Geneli Hizmet Ağı

Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve çevre bölgelerde yerel erişim.

Dijital Hizmet Altyapısı

Teklif, yenileme, ödeme ve poliçe süreçlerinde hızlı dijital erişim.

Hasar ve Operasyon Desteği

Poliçe sonrasında da hasar ve operasyon süreçlerinde doğrudan destek.

1958'DEN BERİ KUZEY KIBRIS'TA

Kapsamı Doğru Kurun.

Sigorta ihtiyacınızı iletin; riskin niteliğine göre uygun teminat yapısı değerlendirilsin.

Teklif Talebi Bizi Arayın
MÜŞTERİ DENEYİMLERİ

Deneyim Konuşur.

5.0 ★★★★★ Google Değerlendirmeleri
★★★★★

Can Sigorta ile yaşadığım deneyim son derece olumluydu. Hem işlemler hızlı ve sorunsuz ilerledi hem de iletişim konusunda hiç zorlanmadım. Aradığımda ya da mesaj attığımda hemen dönüş sağladılar, her soruma sabırla ve açıklayıcı bir şekilde yanıt verdiler. Güvenilir, profesyonel ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir kurum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

M Mustafa Çelebi Google
★★★★★

Can Sigorta baştan sona her zaman mükemmel hizmet veriyor. Ekip profesyonel, ulaşılabilir ve iletişimde çok net. Tüm süreci basit ve sorunsuz hale getirdiler; araç ve konut sigortam konusunda onlara tamamen güveniyorum.

A Abby İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Can Sigorta ile çalışmak gerçekten çok güven verici bir deneyimdi. Tüm süreç boyunca hızlı, açık ve net bir şekilde bilgilendirildim. Poliçemle ilgili tüm sorularıma sabırla cevap verdiler ve bana en uygun seçenekleri sundular. Hem profesyonel yaklaşımları hem de müşteri odaklı hizmetleri sayesinde kendimi her zaman güvende hissettim. Sigorta konusunda güvenilir bir partner arayan herkese kesinlikle tavsiye ederim.

C Ceren Erçağ Google
★★★★★

Kuzey Kıbrıs’ın en iyi sigortası. Yeni düzenlenen poliçelerimi henüz aldım. Sunduğunuz kusursuz hizmet için teşekkür ederim.

Ş Şahap Tokatlı İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Can Sigorta… kaza sonrasında size verdiği hizmetleriyle, hasar dosyalarınızı en çabuk şekilde çözüme ulaştıran ve tamir aşamasından hasarınız bitene kadar takip eden güvenilir sigorta şirketinizdir.

T Thalia Google
★★★★★

Mükemmel fiyat ve kolay poliçe yenileme. Müşteri hizmetleri harikaydı; hızlı ve çok yardımcı. Fiyat çok rekabetçiydi ve hasar bildirdiğimde süreç sorunsuz ve hızlı yürüdü; genel deneyim tamamen zahmetsizdi. Verimlilikleri ve net iletişimleri için kesinlikle tavsiye ederim.

S Sinem Sancaklar İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Sevgili Kerem Bey ve firmasına 6 yıldır emanet ettiğim Girne’deki evimi, çok sık gidemediğim için gözüm arkada kalmadan bırakıyorum. Her an ulaşılabilir, çalışkan ve hep güler yüzlü Kerem Can Bey sayesinde doğru ellerdeyim. Can Sigorta’ya teşekkürlerimle.

B Burcu Orge Google
★★★★★

KKTC’deki kesinlikle en iyi sigorta şirketi. Kesinlikle tavsiye ederim. Harika işiniz için teşekkürler.

M Maniek C İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Sigorta, hayatımızın vazgeçilmez ve çok önemli enstrümanlarından biridir. Bu nedenle tercih edeceğimiz sigorta şirketlerinin niteliği, güvenilirliği, hasar ödeme kabiliyetleri ve müşteriyle olan yakın ilişkileri çok büyük önem arz etmektedir. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumda, 60 yıllık tecrübeye sahip CAN Sigorta’nın müşterisi olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. CAN Sigorta’ya her an yanımızda olduğunu hissettirdiği için çok teşekkür ederim.

H Huseyin Gunaydinlargil Google
★★★★★

Can Sigorta ile mükemmel bir deneyim yaşadım. Ekip son derece profesyonel ve ilgiliydi, ihtiyaçlarımla gerçekten ilgilendi. Sürecin her adımını açık ve basit bir şekilde anlattılar; bu da içimi rahatlattı. Hasar süreci hızlı ve sorunsuz geçti, baştan sona tam destek gördüm. Güvenilirliği, şeffaflığı ve içten müşteri ilgisini bir arada sunan bir şirket bulmak nadirdir. Güvenilir sigorta hizmeti arayan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Yardımlarınız için teşekkürler Kerem Can Bey!

T Talat Ilgar İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Hızlı ve güvenilir hizmet, güvenle tavsiye ederim.

A Alara Ercag Google
★★★★★

Bu ekiple 3 yıldır sigortalıyım. Her zaman hızlı hizmet ve iyi tavsiye.

P Perri Ahmet İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Kişisel ilgiyle profesyonel hizmet – Kerem işini ve müşterilerini iyi tanıyor ve Can Sigorta bunu müşteri ilgisiyle gösteriyor. Uzun süredir müşteriyim ve devam etmeyi planlıyorum.

D Direnç Doğruöz İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Çok bilgili bir ekip, ihtiyaç duyduğunuz sigorta konularında sizi yönlendirirler.

C Colin Wilson İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
★★★★★

Muhteşem bir şirket, harika hizmet!

D Dengiz Kürşat İngilizceden çevrildi · Google değerlendirmesi
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